Przed nami dwa cieplejsze dni. Później nagła zmiana pogody

We wtorek rano, miejscami na zachodzie, południu i w centrum należy spodziewać się mgieł i zamgleń. W ciągu dnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju, do 12℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej oraz w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu. Na wschodzie okresami będzie dość silny i w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Środa zapowiada się pochmurno i mglisto z większymi przejaśnieniami, a na południu rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słabo z południowego zachodu.

Pogoda zacznie się psuć od czwartku, a w piątek spodziewane są przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.