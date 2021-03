Pogoda na dziś, poniedziałek 8 marca. Wracają opady śniegu, uwaga na oblodzenia

W poniedziałek pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu oraz północnym-wschodzie kraju przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Temp. maks. od 0°C na Suwalszczyźnie, 3°C w centrum kraju do 5°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny, w porywach do 50km/godz.

Rozpogodzenia najbardziej prawdopodobne na zachodzie Polski. Ze względu na zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla sporego obszaru Polski. Objęto nimi całe woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie oraz kujawsko-pomorskie. Ostrzeżenia związane z oblodzeniem obowiązują do poniedziałku 8 marca do godz. 9.