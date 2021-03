Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty będą obowiązywały w piątek 12 marca do godzin popołudniowych. „Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h” – ostrzega instytucja.

Prognozy synoptyków dotyczą województw: łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru we wspomnianych regionach oszacowano na 70, a miejscami nawet na 85 proc.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia – co to znaczy?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

