Sobota z opadami deszczu. Na termometrach nawet 12 stopni Celsjusza

W sobotę należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12℃ na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach porywy mogą osiągać do 140 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę 14 marca

Niedziela przyniesie przelotne opady deszczu do 2-7 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie do 10℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, który w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Wysoko w górach porywy rozpędzą się do 100 km/h.

