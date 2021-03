Alerty IMGW niemal w całej Polsce. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z możliwością występowania oblodzeń. Alerty dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, a także części województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego i podlaskiego.

IMGW decyduje się na wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia, gdy odnotowuje się: „spadek temperatury powietrza poniżej 0℃. przy powierzchni gruntu powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu”.

Prognoza pogody. Zima nie odpuszcza

Minęła połowa marca, a temperatury i krajobraz za oknem nie wskazuje na to, że zima w najbliższym czasie da o sobie zapomnieć. IMGW prognozuje, że w nocy wciąż będą pojawiać się przelotne opady śniegu. Lokalnie na północy spadnie 5 cm białego puchu. „Temperatura od -6°C do 0°C, w dolinach Karpat od -7°C do -10°C, lokalnie -13°C. Rano nad morzem wiatr w porywach do 60 km/h, północny” – prognozuje IMGW.

