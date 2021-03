Prognoza pogody na niedzielę. Opady w całym kraju

Polska będzie w zasięgu zatoki niżu z ośrodkiem na pograniczu Finlandii i Rosji, w strefie frontu atmosferycznego przemieszczającego się z północy na południe. Napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie, ale od północy ponownie zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie spadać.

Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże i słabe opady śniegu deszczu ze śniegiem i deszczu, rano śniegu. Po południu zanik opadów i większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do około 70 km/h, południowo-zachodni, w dzień skręcający na północny.

Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu, przechodzących w opady deszczu ze śniegiem. Strefa opadów będzie się przemieszczać od północnego zachodu na południowy wschód. Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni, może powodować zawieje śnieżne.

Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu. Okresami opady śniegu i śniegu z deszczem, od północy przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, skręcający na północny.

Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza po południu na północy. Od północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, przechodząca w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe, od północnego zachodu wzrastające do całkowitego i po południu opady śniegu przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na północy.

