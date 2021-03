„Wiosny z prawdziwego zdarzenia nie będzie”. Za kilka dni kolejne ochłodzenie

W środę 24 marca będzie pogodnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Z prognozy udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nad resztą kraju będzie więcej chmur, miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki, a w rejonie Karpat – śnieg. Temperatura maksymalna od 4°C na południowym wschodzie do 11°C na zachodzie, na Pogórzu Karpackim około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

„Wiosny z prawdziwego zdarzenia nie będzie”

Na piątek meteorolodzy zapowiadają do 16℃ na zachodzie i do 11℃ na wschodzie kraju. Takie temperatury nie będą jednak utrzymywać się długo, bo pierwsze ochłodzenie ma nastąpić już w niedzielę 28 marca. Prognozuje się, że temperatury wskażą wówczas do ok. 6-7 stopni.

Radio Zet przytoczyło słowa synoptyka z IMGW Szymona Ogórka, który przekazał, że nie będzie nagłego ocieplenia w najbliższym czasie i „wiosny z prawdziwego zdarzenia nie będzie”. Z drugiej strony ekspert zaznaczył, że „nie widać też powrotu zimy”, a pojawiające się ochłodzenia mają mieć charakter krótkoterminowy.

