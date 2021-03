W niedzielę przelotny deszcz na wschodzie i północy. Nad resztą kraju dość pogodnie

Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 1-3 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, 9 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej.

W niedzielę 28 marca powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami dość silny, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz. Na ten dzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał jednak żadnych ostrzeżeń. W poniedziałek 29 marca będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu lub mżawki do 1-5 mm. Termometry pokażą od 7 st. C na Podlasiu, 10 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

