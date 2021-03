Wtorek pogodny w większości kraju. Na termometrach nawet 20 stopni!

Wtorek w większości kraju będzie pogodny. Jedynie na wschodzie wystąpią zanikające opady deszczu (1-2 mm). Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Prognoza pogody na czwartek 21 marca

Środa w całym kraju zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

