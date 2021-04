Opady deszczu i śniegu. Prognoza pogody na sobotę

Sobota będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. W całym kraju mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. W górach wystąpią opady śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą od 5℃ na Suwalszczyźnie, 7℃ w centrum kraju, do 9℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, północny i północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/godz.

Prognoza pogody na Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Jedynie na południowym wschodzie kraju okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce, 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na zachodzie.

Czytaj też:

Quiz ortograficzny. Niektóre pytania mogą zaskoczyć!