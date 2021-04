W nocy nawet -5°C. IMGW ostrzega przed przymrozkami

W nocy z 3 na 4 kwietnia niemal w całym kraju należy spodziewać się przymrozków. IMGW zapowiada, że w nocy na północy Warmii i Mazur temperatura spadnie d -5°C. Cieplej będzie nad morzem i na Lubelszczyźnie - do 1°C. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W miejscowościach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej do około 2 cm, w górach do 5-7 cm.

Prognoza pogody na Wielkanoc

W Niedzielę Wielkanocną zachmurzenie będzie zmienne. Na Roztoczu i w Bieszczadach wystąpi przelotny deszcz, miejscami ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie pojawi się przelotny deszcz, a na zachodzie śnieg. Termometry pokażą od 4℃ na Pomorzu Gdańskim do 15℃ w Małopolsce.