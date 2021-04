Wtorek chłodny z opadami śniegu. Na termometrach do 7 stopni Celsjusza

Wtorek 6 kwietnia będzie pochmurny z rozpogodzeniami i wędrującymi od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami mokrego śniegu do 3 cm. W górach poprószy do 5-10 cm. Tylko na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie nie powinno padać. Termometry pokażą od 4℃ na Górnym Śląsku, 5℃ w centrum kraju do 7℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.

Pogoda na środę 7 kwietnia

Środa 7 kwietnia będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym-zachodzie kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze okresami wystąpią opady mokrego śniegu do 1-3 cm, a na północnym-zachodzie deszczu ze śniegiem do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na wschodzie, 6℃ w centrum kraju do 7℃ na zachodzie.

Czytaj też:

Nowa funkcja. Mapy Google podpowiedzą, które trasy są ekologiczne