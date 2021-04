Jaka pogoda w niedzielę? Termometry pokażą aż 20 stopni Celsjusza!

W ciągu dnia czeka nas pogodna aura. Najcieplej (20 stopni Celsjusza) na zachodzie kraju. W pozostałych regionach od 16 (na Podlasiu) do 19 (w Małopolsce i w centrum kraju). Będzie także wyjątkowo słonecznie, jedynie na pasie północnym – od Podlasia po województwo zachodniopomorskie mogą się pojawić chmury i przelotne opady deszczu.

Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

A już w poniedziałek pogoda nieco się pogorszy. Termometry pokażą od 9 stopni na północnym zachodzie do 19 na Podkarpaciu. Na pasie zachodnim będzie także sporo deszczu. Z kolei we wtorek 13 kwietnia deszczowa aura obejmie już niemal cały kraj. Wypogadzać będzie się jedynie na krańcu północno-zachodnim. Temperatury od 6 stopni na Dolnym Śląsku do 12 na Podkarpaciu.

