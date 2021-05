Prognoza pogody na sobotę. Część kraju pogodna i bez opadów

W sobotę powieje słaby i umiarkowany wiatr wschodni. Nieco mniej optymistyczne wiadomości synoptycy przygotowali na 2 maja. Niedziela zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią burze z 10-30 mm opadu i porywami wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą od 9 st. C na Pomorzu Gdańskim do 21 st. C na Podkarpaciu.

Ostrzeżenia IMGW

Do godz. 7 będą z kolei obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków, a wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczą mieszkańców województwa pomorskiego, a również północnych regionów województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne.

