Koniec majówki i poprawa pogody. Idzie ocieplenie

W trakcie tegorocznej majówki w wielu miejscach w Polsce padał deszcz, temperatura była raczej bliższa jesiennej. Ledwo kończy się wydłużony weekend, a pogoda się poprawi.

Pogoda we wtorek 4 maja. Będzie cieplej

We wtorek 4 maja na zachodzie, Pomorzu, Mazurach i w Wielkopolsce pojawią się opady deszczu (2-7 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12℃ na Suwalszczyźnie do 19℃ w Małopolsce. Powieje dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 55 km/h, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu do 120 km/h. Choć będzie cieplej, to jeszcze w nocy z 3 na 4 maja w kilku miejscach kraju wydano ostrzeżenia przed przymrozkami.

Środa 5 maja zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie i południowym wschodzie także burzami (5-10 mm). Termometry pokażą od 13℃ na Pomorzu do 19℃ na Podkarpaciu.