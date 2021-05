Pogoda na czwartek. W wielu regionach będzie padało

W czwartek na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu (1-6 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 14℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 60km/h, na Śnieżce i Kasprowym Wierchu do 120 km/h.

Pogoda na piątek 7 maja

W piątek w całym kraju będą występowały dość intensywne opady deszczu (5-10 mm). Termometry pokażą od 8℃ na Pomorzu do 14℃ na Podkarpaciu.

