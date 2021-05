Prognoza na najbliższe dni. Nadciąga upalna pogoda

W piątek 7 maja Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego układu niżowego, którego centrum przemieści się znad Niemiec nad wschodnią Polskę. Od Śląska, przez Wielkopolskę, Kujawy po Mazury i Podlasie rozciągnie się front atmosferyczny. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne.

Pogoda na piątek 7 maja

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Okresami mogą pojawiać się opady deszczu o sumie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w Karkonoszach i Tatrach śniegu do 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7℃ na Ziemi Lubuskiej, przez 10℃ w centrum kraju, do 15℃ w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich, tylko na północy z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Okresami porywy wiatru mogą być silniejsze i rozpędzać się w do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z większymi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 9℃ na Podlasiu, przez 12℃ w centrum kraju, do 14℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny – w porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie, tylko na Pomorzu pojawi się zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14℃ na Podlasiu, przez 18℃ w centrum kraju, do 21℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Okresami może być dość silny i w porywach osiągać do 50-60 km/h. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze cieplej. Zgodnie z prognozami we wtorek termometry pokażą nawet 28℃.

Czytaj też:

Łatwy quiz ortograficzny. Wiesz, jak zapisać te słowa?