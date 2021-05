Prognoza na weekend. Nadchodzi zmiana pogody

Sobota na północy, wschodzie i w centrum przyniesie przelotne opady deszczu do 1-6 mm. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany wiatr, z południowego zachodu. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.

Zmiana pogody już w niedzielę!

Niedziela przyniesie już pierwsze oznaki prawdziwej wiosny. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. W poniedziałek jeszcze piękniejsza pogoda, przypominająca nawet początek lata.

Możemy się wówczas spodziewać temperatury od 20 do nawet 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Podlasiu, najładniejsza pogoda z kolei na Podkarpaciu. W pozostałych regionach od 23 stopni Celsjusza w centralnej Polsce, przez 24 stopnie Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, po 25 stopni na Dolnym Śląsku.

