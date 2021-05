Pogoda na dziś. Nadciągają upały, tylko w poniedziałek – do 26℃

Od niedzieli zaczęła poprawiać się pogoda i wiele wskazuje, że początek tygodnia podtrzyma ten trend. Do Polski – przewidują meteorolodzy – nadciąga upalna pogoda, a we wtorek 11 maja termometry mogą w kilku miejscach w kraju pokazać nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda w poniedziałek 10 maja. Nadciąga lato

W poniedziałek 10 maja będzie słonecznie i ciepło, a temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowo-wschodni.

Właśnie z wiatrem związane są ostrzeżenia pogodowe wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano je dla południowych powiatów województw opolskiego i dolnośląskiego. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem m.in. w powiecie lubańskim, jeleniogórskim, kłodzkim czy głubczyckim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w tych regionach do poniedziałku 10 maja do godz. 10 (na Dolnym Śląsku) lub do godz. 12 (na Opolszczyźnie).