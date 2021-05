Nadeszło lato? We wtorek zapowiada się upalna aura. Niestety, kolejne dni przyniosą załamanie pogody

We wtorek będzie na ogół słonecznie, nieco chmur pojawi się tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, z południowego wschodu. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h.

Kolejne dni przyniosą załamanie pogody

Słonecznie, ale w części kraju tylko początkowo, zapowiada się także środa. Po południu w województwach zachodnich zacznie się chmurzyć, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W trakcie wyładowań spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie możliwy jest grad. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni Celsjusza w Małopolsce.

Kolejne złe informacje czekają nas w czwartek. Temperatura spadnie do 13-18 stopni Celsjusza. Najzimniej na Podlasiu, najcieplej na Dolnym Śląsku. W całym kraju deszczowo i pochmurno.

