IMGW wydał alert. Ostrzeżenie przed burzami z gradem. Możliwe także lokalne podtopienia

Zgodnie z mapą pogodową sporządzoną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, intensywne burze z gradem przetoczą się od zachodu po wschód – ale jedynie południowym pasem Polski. Ostrzeżenie Instytutu obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Jedyny region mieszczący się na południu Polski, a ominięty przez front burzowy to Podkarpacie – wynika z analizy synoptyków.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze z gradem potrwają od czwartkowych godzin popołudniowych do północy. Burzom mogą towarzyszyć nie tylko opady deszczu, ale i gradu, a także silniejsze porywy wiatru (do ok. 70 km/h). Ostrzeżenie wydane przez IMGW ma poziom pierwszy.

Alerty hydrologiczne. Możliwe lokalne podtopienia

Podobny poziom alertu obowiązuje także w przypadku ostrzeżeń hydrologicznych. IMGW prognozuje, że w wyniku burzowych opadów na wspomnianym wyżej terenie, może dojść także do wezbrania wody w miejscowych zbiornikach.

Dla niektórych powiatów wydano nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Dotyczą one zlewni Dunajec (kraniec województwa Małopolskiego), a także w przygranicznych powiatów województwa opolskiego i dolnośląskiego. Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza wezbranie wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i ewentualne podtopienia.

