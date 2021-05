Prognoza pogody na weekend. Będą przelotne opady deszczu

Sobota będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu (o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy), a na zachodzie i południowym zachodzie – burze z opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 16℃ na Wybrzeżu Gdańskim do 20℃ w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i południowo-zachodni. W trakcie burz – silny, w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. W godzinach popołudniowych na wschodzie i południu wystąpią burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Górnym Śląsku, przez 17℃ w centrum kraju, do 20℃ na Podlasiu i Lubelszczyźnie.

Czytaj też:

Łatwy quiz ortograficzny z „ó” i „u” w roli głównej. Wstyd nie zdobyć 100 procent!