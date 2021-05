Wakacje nad morzem, na Mazurach lub w Bieszczadach? IMGW prognozuje, gdzie będzie ciepło

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na lato. Średnia temperatur i opadów jest prognozowana w odniesieniu do normy wieloletniej z lat 1981-2010. Średnie miesięczne danej wartości z 30 lat sortuje się od najniższej do najwyższej. Wartości najniższe oznaczają „poniżej normy”, środkowe „normę”, a najwyższe „powyżej normy”.

Pogoda długoterminowa na lipiec. Gdzie na wakacje?

W lipcu średnia miesięczna temperatura i opady powinny być w normie dla przeważającej części Polski. Na południu kraju, zwłaszcza na południowym wschodzie, średnia temperatura będzie powyżej normy, a opady poniżej normy. Cieplej niż zwykle może być w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zakopanem, gdzie również może spaść mniej deszczu.

Dla przykładu we wspomnianym Krakowie temperatura powinna wahać się od 18 do 19,6 stopni Celsjusza. W innym mieście, gdzie termometry powinny wskazywać inne wartości niż zwykle, są Kielce, gdzie średnia temp. powinna wynieść od 17,4 do 18,9 st. C. Z kolei w Zakopanem będzie cieplej, bo od 14,4 do 15,9 st. C. W Poznaniu czy Warszawie słupki rtęci mają wskazywać podobne wartości jak w poprzednich latach, średnio od 17,9 do 20 st. C.

Pogoda długoterminowa na sierpień. Jakie będzie lato?

Termometry w sierpniu również nie powinny odbiegać od wartości z poprzednich lat. Na południowym wschodzie średnia temperatura może być wyższa. I tak cieplej powinno być w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem. Opady powyżej normy mogą być możliwe na północno-wschodnich krańcach Polski – w Białymstoku, Olsztynie i Suwałkach.

W Rzeszowie słupki rtęci wskazując wartości powyżej normy, mają pokazywać średnią temperaturę od 17,5 do 18,5 stopni Celsjusza. Norma dla Koszalina ma kształtować się od 16,7 do 17,8 st. C., a dla Olsztyna od 16,8 do 17,7 kresek.

Pogoda długoterminowa na wrzesień od IMGW

We wrześniu temperatura i opady nie powinny odchylać się normy z poprzednich lat. W Gdańsku słupki rtęci mają średnio pokazywać od 13,4 do 14,4 stopni Celsjusza. Wartości dla Zakopanego mają się wahać od 9,8 do 11,1 st. C.

