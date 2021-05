IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Sprawdź radar pogodowy

IMGW wydało żółte ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim.

Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega

Ostrzeżenia w przeważającej większości zostały wydane do późnych godzin nocnych w sobotę. Ostatnie będą obowiązywać do godz. 23. Najwięcej burz rozproszonych jest na ten moment na Pomorzu. Radary online na bieżąco pokazują, gdzie jest burza. Obecnie chmury pokrywają zdecydowaną większość Polski.

Jeśli chodzi o temperaturę, to o godz. 14 termometry w Terespolu pokazywały 20,5 stopnia Celsjusza. Z kolei najchłodniej było w Szczecinku, gdzie słupki rtęci pokazywały tylko 9 kresek. Średnio temperatura ma się wahać od 14 do 19 st. C. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 55 km/h, a lokalnie nawet do 90 km/h. Miejscami może spaść od 15 do 20 mm deszczu.

Pogoda w sobotę przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Tylko wieczorem na południowym zachodzie warunki biometeorologiczne poprawią się do obojętnych.

