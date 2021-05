Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem. Żółte alerty obowiązują w pasie od południowo-zachodniej części kraju, przez centrum, aż do północno-wschodniej Polski.

Łącznie ostrzeżenia IMGW zostały wydane dla dziewięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Możliwe burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może również spaść grad. Możliwe są też lokalne ulewy, które nie powinny trwać dłużej niż 10 minut. Alerty obowiązują do niedzieli do godz. 22.

Warunki biometeorologiczne w Polsce ulegną pogorszeniu. Środowisko termiczne będzie przeważnie odczuwane jako chłodne lub zimne. W pasie nadmorskim okresami porywisty wiatr będzie przyczyniać się do obniżania temperatury odczuwalnej.

Temperatura w kraju

Najchłodniej będzie na północy kraju. Na Suwalszczyźnie słupki rtęci pokażą jedynie 15 stopni Celsjusza. W Olsztynie, Trójmieście i Szczecinie termometry pokażą 16 kresek. Im dalej na południe, tym cieplej. W woj. podkarpackim i małopolskim temperatura może wynieść nawet 19 st. C.

