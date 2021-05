IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu

W piątek rano aura w Polsce powinna być pogodna. Nasz kraj będzie na skraju wyżu znad Holandii. Po południu miejscami przelotny deszcz, a na północny wschodzie burze. Opady do 10 mm. W Sudetach i Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.

Pogoda na piątek

Do Polski napłynie umiarkowanie chłodna i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego z północnego zachodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północy kraju do 18 kresek na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W burzach możliwe są porywy do 65 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dwóch województw przez intensywnymi opadami deszczu. W nocy opady opuściły Małopolskę.

Ostrzeżenia IMGW dla Lubelszczyzny i Podkarpacia

W woj. lubelskim alert obejmuje powiat biłgorajski. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami prognozowana całkowita suma opadów wyniesie od 20 do 30 mm. Ostrzeżenia obowiązują do piątku do godz. 12.

Alerty obowiązują również dla siedmiu powiatów woj. podkarpackiego: leżajskiego, przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, sanockiego, brzozowskiego oraz krośnieńskiego. Dla wyżej wymienionych regionów również prognozowane są opady deszczu o umiarkowanym natężeniu.

Lokalna prognozowana całkowita suma opadów może wynieść od 25 do 35 mm. Ostrzeżenia także są ważne do piątku do godz. 12. Na rzekach obserwowane są lokalne wzrosty w strefie wody średniej. Na Mleczce w ciągu ostatnich sześciu godzin przybyło 20 cm.

