Deszcze, miejscami burze. Jaka aura czeka nas na koniec maja i następne dni?

W ciągu najbliżej doby Polska pozostanie pomiędzy dwoma potężnymi układami: niżem znad północnej Rosji oraz wyżem znad północnego Atlantyku. W napływającym z północy chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym przemieszczą się nad krajem chłodne fronty atmosferyczne z przelotnymi opadami.

W kolejnych dniach centrum wyżu będzie przemieszczać się znad Atlantyku w stronę Skandynawii i Rosji. Tym samym Polska dostanie się pod jego wpływ. Pojawi się szansa na więcej pogodnego nieba, chociaż niże znad Morza Czarnego i Bałkanów będą chwilami wciskać nad Polskę chmury i wilgoć.

Sobota pogodna na północnym-zachodzie Polski

Sobota zapowiada się pogodnie jedynie na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15℃ w centrum kraju, do 18℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza na niedzielę 30 maja

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju zrobi się pochmurno i spadnie do 10 l/mkw. Na Podkarpaciu prognozowane są opady do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 18℃ na zachodzie. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda w nowym tygodniu

W poniedziałek należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Tylko na południowym wschodzie chmur będzie dużo, a z nich popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 19℃ na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pierwszy dzień czerwca będzie pogodny, tylko na wschodzie kraju chmur przybędzie i spadnie z nich deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 15℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 20℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które wzrastać będzie do dużego. Prognozowane są też przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17℃ na Podlasiu, przez 18℃ w centrum kraju, do 19℃ na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr.

Czytaj też:

90 mln euro dla szczęśliwego Niemca. Padła główna wygrana loterii Eurojackpot