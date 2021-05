Więcej słońca, ale temperatury bez zmian. Pogoda na kolejne dni

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju zrobi się pochmurno i spadnie do 10 l/mkw. Na Podkarpaciu prognozowane są opady do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 18℃ na zachodzie. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda w nowym tygodniu

W poniedziałek należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Tylko na południowym wschodzie chmur będzie dużo, a z nich popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 19℃ na Pomorzu Zachodnim. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pierwszy dzień czerwca będzie pogodny, tylko na wschodzie kraju chmur przybędzie i spadnie z nich deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 15℃ na Podkarpaciu, przez 17℃ w centrum kraju, do 20℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które wzrastać będzie do dużego. Prognozowane są też przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17℃ na Podlasiu, przez 18℃ w centrum kraju, do 19℃ na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr.