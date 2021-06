W weekend diametralna zmiana pogody? IMGW zapowiedziało ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz dla północnej i centralnej części województwa podlaskiego. Alerty zostały wydane ze względu na prognozowane na 11 czerwca burze z gradem.

Alerty IMGW. Gdzie będą obowiązywać?

Dzień później również należy spodziewać się gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy przewidują, że ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu możliwości występowania burz z gradem w sobotę 12 czerwca zostaną wydane dla: województwa podlaskiego (południowa część), województwa łódzkiego, województwa mazowieckiego, województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego, województwa świętokrzyskiego, województwa śląskiego, województwa opolskiego, województwa wielkopolskiego (wschodnia część).

Prognoza pogody na piątek 11 czerwca

IMGW prognozuje, że w piątek będą utrzymywać się wysokie temperatury. „Dziś nadal przeważnie pogodnie, jedynie miejscami na wschodzie i południu zachmurzenie duże z burzami i opadami do 20 mm. Ciepło, temperatura od 22°C do 26°C, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, do 60 km/h” – w skrótowej wersji pisze Instytut.

