IMGW ostrzega. Burze, grad i silny wiatr w niemal całym kraju

Sytuacja baryczna dla Polski

Polska w sobotę znajduje się pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii i Morza Norweskiego, tylko początkowo na południu kraju będzie oddziaływał klin wyżowy. Z północnego zachodu na wschód kraju będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem nadal zalegać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem napłynie świeże i chłodniejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać, a po południu na zachodzie kraju zacznie rosnąć.

Ostrzeżenia IMGW

12 czerwca alerty IMGW nie obowiązują tylko na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i północnej części woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie na południu i wschodzie burze. Wysokość opadów miejscami, zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północnym zachodzie do 25°C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr rano słaby, później wzmagający się okresami do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do około 65 km/h.

Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Początkowo zachmurzenie małe, po południu od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na wschodzie z opadami deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Rano zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Miejscami burze. Suma opadów w burzy do 15 mm a miejscami nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr rano jeszcze słaby, w ciągu dnia umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresowo dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Czytaj też:

Nowy sposób leczenia depresji. Skutecznie pomóc może... gaz rozweselający