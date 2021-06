Prognoza pogody na niedzielę. Chłodniej, wietrzniej, na niebie sporo chmur

Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy i rano przejściowo duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do około 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 17°C na wschodzie do 21°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Na wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo w nocy zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w nocy początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura od 3°C do 6°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni.

Czytaj też:

Czy 13 czerwca jest niedziela handlowa?