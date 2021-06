Galeria handlowa w Toruniu zalana. Klienci nie mogą dostać się do aut

Burze występowały we wtorek od godzin porannych w pasie od Łeby po Bydgoszcz. Opady dotarły również do Torunia, gdzie w ciągu 10 minut mogło spaść nawet 22 mm wody, a w ciągu godziny od 30 do 45 mm. IMGW wydał dla Torunia i okolic ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem, które obowiązują do środy do godz. 1.00.

Pogoda. Zalana galeria Atrium Copernicus w Toruniu

Zalany został parking w popularnej galerii handlowej Atrium Copernicus. Klienci nie mogli dostać się do aut. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej – informuje portal pomorska.pl. Zalane zostało ponad 70 proc. parkingu. Woda sięga miejscami nawet 15 cm.

Parking ma system odprowadzania wody, a strażacy ją dodatkowo wypompowywali. W momencie przybyciu służb na miejsce na parkingu było zaparkowanych około 100 samochodów. W momencie zakończenia działań, kiedy doszło do osuszana parkingu, było ich około 50.

