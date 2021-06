Łuk burzowy z lokalnymi ulewami. Nawałnice przesuwają się nad Polską

Początek tygodnia przyniósł zmiany w pogodzie. Oprócz fali upałów nasz kraj coraz częściej zaczęły nawiedzać burze. Sytuacja zaczęła się robić poważna w poniedziałek w godzinach popołudniowych. We wtorek do Polski napłynęły burze od pasa Łeba – Bory Tucholskie po Bydgoszcz oraz ze strony Niemiec i Czech. W południe burze nawiedziły również Dolny Śląsk i Małopolskę.

Gdzie jest burza? Śledź radar pogodowy i mapy online

W kolejnych godzinach burze przesunęły się w stronę m.in. Poznania czy Torunia i szły w dalszą część kraju. Wieczorem burze rozciągały się w linii Radzymin – Dęblin – Stalowa Wola – Rzeszów. Aktualnie burze występują w pasie od Grudziądza, przez województwo warmińsko-mazurskie oraz Olsztyn i dalej przez Ostrołękę, między Warszawą a Siedlcami, obok Radomia aż do Opola Lubelskiego.

Kolejnym obszarem, gdzie są burze to okolice Krakowa. Radary burzowe i mapy online pozwalają śledzić na żywo, gdzie jest burza. Burzom towarzyszą lokalne ulewy, opady gradu oraz porywy wiatru nawet do 90 km/h. We wtorek suma opadów wyniosła około 20 mm. Więcej spadło w Wielkopolsce: w Kłodawie 36 mm, a w Poznaniu i Nowej Wsi Podgórnej 64 mm.

Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenia przed burzami z gradem

IMGW wydaje ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju, oprócz woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Alert 1. stopnia przed burzami z gradem obowiązują dla woj. dolnośląskiego, opolskiego lubelskiego i podlaskiego oraz części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Ostrzeżenia 2. stopnia obowiązują dla całego woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz niektórych regionów woj. wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, także mazowieckiego.

