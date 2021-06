Przed nami jeszcze trzy dni upałów. Burze w wielu miejscach kraju

W środę na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Towarzyszyć mu będą opady deszczu do 20 l/mkw. i burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 24℃ Pomorzu, przez 26℃ w centrum kraju, do 30℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowy, będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje z prędkością do 80-100 km/h.

Pogoda na czwartek

W czwartek wszystkich nas czeka zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Jest ryzyko, że wystąpią burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Słupki rtęci pokażą od 26℃ na Pomorzu, przez 29℃ w centrum kraju, do 32℃ na Podkarpaciu. Wiatr, na zachodzie północno-zachodni, poza tym wschodni i południowy, powieje słabo i umiarkowanie. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Jaka pogoda będzie w piątek?

Na piątek zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Na wschodzie i w centrum kraju mają pojawić się burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 22℃ na Pomorzu, przez 25℃ w centrum kraju, do 30℃ na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach powieje z prędkością do 90 km/h.