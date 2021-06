Burze nad Polską. Ponad 2 tys. interwencji strażaków w ciągu doby

Jak podał na Twitterze Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 22 czerwca PSP interweniowała 2 003 razy. Najwięcej w województwie wielkopolskim – 660, małopolskim – 508 i mazowieckim – 339. Działania polegały głównie na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z piwnic.

Nawałnica nad Poznaniem

Gwałtowna nawałnica przeszła we wtorek nad Poznaniem, gdzie na skutek ulewy zawalił się dach hali sportowej. Wiele ulic zostało podtopionych, woda zalała samochody, spowodowała ogromne korki i opóźnienia w komunikacji miejskiej. Między dwoma przystankami tramwajowymi osunęła się skarpa. Woda dostała się także do szpitali. W ciągu tylko dwóch godzin strażacy odebrali 1200 zgłoszeń, a łącznie – ponad 1500.

Przed nami trzy dni z upałami i burzami

Z najnowszych prognoz wynika, że burzowa i upalna pogoda będzie utrzymywać się co najmniej do weekendu. W środę na północnym zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Towarzyszyć mu będą opady deszczu do 20 l/mkw. i burze z gradem oraz opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 24℃ Pomorzu, przez 26℃ w centrum kraju, do 30℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowy, będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje z prędkością do 80-100 km/h.

