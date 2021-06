Burze i huragan w Czechach. Setki rannych, co najmniej troje zabitych. „Wszędzie była krew i ludzie we łzach”

W czwartek po południu nad Morawami Południowymi przeszły intensywne burze z trąbami powietrznymi. Nawałnice niszczyły budynki, porywisty wiatr łamał drzewa, a ulewne deszcze powodowały podtopienia. Przez wieś Hrušky przetoczyła się trąba powietrzna, która zrywała dachy domów. Na nagraniach z tego miejsca widać zepchnięte jeden na drugi samochody i leżący na ulicach gruz z domów wymieszany z połamanymi drzewami, fragmentami ogrodzeń i przedmiotami, które wichura porwała z ogródków.

Burze w Czechach. Setki rannych

Na skutek silnych burz i wichur poszkodowane zostały setki osób, wiele z nich pozostało bez domów. Strażacy, ratownicy medyczni, policjanci i wojsko od wczoraj pracują nad usuwaniem strat i docierają do rannych. Przedstawicielka pogotowia Michaela Bothová przekazała, rano, że potwierdzono śmierć co najmniej trzech osób. Dyrektor szpitala w Hodoninie Antonín Tesařík poinformował, że do jego placówki trafiło blisko 200 poszkodowanych osób. Rannych przywoziły karetki, ale też wozy strażackie i prywatne samochody. Lekarz relacjonował, że sytuacja wyglądał jak po bitwie.

- To była apokalipsa. Wszędzie była krew i bezradni ludzie we łzach. Uratowali swoje życie, ale stracili dach nad głową - relacjonował. Jak mówił, większość przywożonych do szpitala osób miała różnego rodzaju obrażenia mechaniczne, siniaki, złamania, stłuczenia, urazy głowy. Portal novinky.cz podaje, że na razie mowa jest o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych, ale bilans może wzrosnąć.

Strażacy szukają ocalałych

Rzecznik straży pożarnej Jarosław Mikloška raportował, że najbardziej poszkodowanych jest siedem gmin. Rozdysponowane do nich zespoły ratownictwa medycznego całą noc przeszukiwały gruzowiska, by pomóc rannym. Ratowników wspiera blisko 100 jednostek straży, w akcji uczestniczą przeszkolone do poszukiwań psy. Minister finansów Alena Schillerová obiecała szybką pomoc finansową dla osób, które ucierpiały w burzach.

Tornado w okolicach Hodonina

Nagrania z Moraw, które trafiają do mediów społecznościowych, pokazują dramatyczny obraz po przejściu wichur i burz. Widać zniszczone samochody, zalane ulice i zawalone domy po przejściu huraganu.