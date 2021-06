Burze z gradem i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę 26 czerwca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w południowo-wschodniej części kraju, a dokładniej w:

województwie małopolskim

województwie podkarpackim

województwie lubelskim

południowych powiatach województwa mazowieckiego

południowych powiatach województwa śląskiego



W tych regionach można się spodziewać burz oraz opadów deszczu do 40 mm. Lokalnie może również spaść grad. Prognozowane są także silne porywy wiatru do 70 km/h.

IMGW. Alert pierwszego stopnia - co oznacza?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.

Prognoza pogody na sobotę 26 czerwca

Sobota 26 czerwca na zachodzie kraju i Pomorzu zapowiada się na ogół pogodnie i bez opadów. Poza tym czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie kraju miejscami pojawią się burze z opadami do 25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Górnym Śląsku, przez 24℃ w centrum kraju, do 25℃ na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągając prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Czytaj też:

Prognoza pogody. Odpoczniemy od burz i upałów. Ale tylko przez chwilę