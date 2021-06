Absolutny rekord temperatury w Kanadzie. Przez upał zmarły 134 osoby

Kanada zmaga się z rekordową falą upałów. Przed tym tygodniem nigdy nie odnotowano temperatury wyższej niż 45 stopni Celsjusza. W poniedziałek padł 84-letni rekord wszechczasów. W miejscowości Lytton słupki rtęci pokazały w niedzielę 46,6 stopni, w poniedziałek temperatura wyniosła 47,9 st. C., a wtorek o godz. 16:20 temperatura osiągnęła 49,5 kresek – podaje agencja AFP.

Pogoda w Kanadzie. Rekordowe temperatury w Lytton

W prowincji Kolumbia Brytyjska, gdzie znajduje się Lytton, we wtorek pobitych zostało 60 historycznych zapisów temperatury. W poniedziałek padło 50 rekordów. Od piątku w rejonie Vancouver, które jest oddalone do Lytton o około 150 km w linii prostej, zmarły co najmniej 134 osoby. Większości zgonów była związana z upałem. Ofiary były przeważnie w podeszłym wieku i miały przewlekłe schorzenia.

W Vancouver notuje się temperatury o prawie 20 stopni wyższe niż normy sezonowe. Z powodu upałów zamknięto szkoły. Klimatolodzy podkreślają, że Kanada jest drugim najzimniejszym krajem na świecie i najbardziej śnieżnym. Wielu wskazuje, że jest bardziej przyzwyczajonych do zamieci, niż wysokich temperatur, które mają potrwać do końca tygodnia. Dla porównania w Dubaju jest około 39 st. C.

Upały w USA najwyższe od momentu prowadzenia badań

Z upałami zmagają się również w USA. Problem wysokich temperatur nawiedził m.in. stan Waszyngton. W Portland, Oregonie i Seattle słupki rtęci osiągają pomiary, które nie były notowane od momentu wprowadzenia rejestrów w latach 40. XX wieku.

W Portland były kłopoty z tramwajami, bo stopiły się kable zasilające. W jednym mieście przedsiębiorstwo energetyczne musiało wprowadzić przerwy w dostawie prądu, aby poradzić sobie z ogromnym zapotrzebowaniem na energię, gdy mieszkańcy korzystają nadmiernie z klimatyzacji. Na granicy Kalifornii i Oregonu doszło do pożaru, który spalił 600 hektarów.

