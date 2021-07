Zagrzmi w sześciu województwach. Prognoza pogody na piątek

Piątek 2 lipca nie przyniesie zmiany w pogodzie – trzeba przygotować się na kolejne, choć niewielkie, ochłodzenie (w porównaniu do czerwcowych, upalnych dni). Termometry wskażą w piątek od 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do maksymalnie 25℃ w centrum kraju.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju opady deszczu do 20 l/mkw. oraz burze z opadami do 30 l/mkw. Poza tym przelotne opady do 5-10 l/mkw. Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90km/godz.

W związku z przewidywanymi burzami IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, północno-wschodniej części mazowieckiego oraz północnej części lubelskiego.

Pogoda w sobotę 3 lipca

Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie. Tylko na północy kraju i Podkarpaciu może się zachmurzyć i przelotnie popadać do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22℃ na Śląsku, przez 24℃ w centrum kraju, do 25℃ na południowym wschodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.