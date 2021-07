IMGW wydało dwa rodzaje ostrzeżeń. Ponad 10 stopni Celsjusza różnicy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek pogodnie będzie tylko na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze ma być dużo chmur, deszczu i miejscami burze z gradem. W czasie burz ma spaść do 40 mm wody, a w Karpatach do 50 mm. Wiatr w porywach może osiągać do 80 km/h, miejscami do 100 km/h.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami gradem

Burze mogą wystąpić w pasie od Pomorza i Mazur po Śląsk. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem dla całego woj. opolskiego i łódzkiego oraz wybranych powiatów w woj. małopolskim, śląskim, wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Alerty obowiązują do godz. 22, ale możliwe jest ich przedłużenie na godziny nocne, wraz z podniesieniem stopnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też pomarańczowe ostrzeżenia przed upałami. Alerty przeważnie obowiązują do piątku do godz. 19. Ostrzeżenia wydano dla woj. podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz części powiatów z woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Pogoda. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami

W najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtować szeroka strefa frontu atmosferycznego. Kraj zostanie podzielony przez gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego i chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Na zachodzie kraju temperatura ma wynieść od 21 stopni Celsjusza w Gdańsku do 25 kresek w Toruniu i Poznaniu. Na wschodzie słupki rtęci mogą wskazywać ponad 30 st. C. W Opolu termometry mogą pokazać do 35 kresek.

Czytaj też:

W czwartek upał i gwałtowne burze. Na termometrach nawet 35℃