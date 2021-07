Burze spowodowały 666 interwencji straży. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB dla całej Polski

W związku z niedzielnymi burzami strażacy musieli wyjeżdżać do 666 interwencji – informuje PAP. Najwięcej pracy służby miały w woj. małopolskim (208), mazowieckim (94) oraz świętokrzyskim (92). Kolejne 70 interwencji przeprowadzono od północy do rana w poniedziałek.

Burze kolejny dzień dadzą się we znaki mieszkańcom naszego kraju. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco informuje o nadchodzących burzach, intensywnych opadach deszczu i upałach.

Gdzie jest burza? Radar online i mapa burzowa

Na mapie online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym. Aktualnie aktywna komórka burzowa znajduje się nad Strzelnem i Mogilnem w woj. kujawsko-pomorskim i powoli przemieszczają się na północ i północny zachód w kierunku Bydgoszczy i Torunia. Kolejna, mniejsza komórka burzowa, występuje na północy woj. świętokrzyskiego.

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w całości dla 13 województw. Wyjątkiem jest woj. lubelskie i warmińsko-mazurskie, gdzie alerty występują w części powiatów. Na razie wolnym od ostrzeżeń jest Podlasie.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

Według synoptyków na obszarze objętym alertami spadnie od 20 do 30 mm wody, w okresie trwania zjawisk burzowych może spaść nawet 40 mm. Wiatr w porywach może osiągać od 72 do 90 km/h. Ostrzeżenia, w zależności od regionu, obowiązują do okresu od godz. 21 w poniedziałek do północy we wtorek. Alerty mogą ulec wydłużeniu.

IMGW ostrzega również przed upałami. Pomarańczowe alerty obowiązują w 12 regionach, za wyjątkiem woj. pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia są ważne do wtorku lub środy do godz. 20.

Pogoda. Alerty RCB

Alerty wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z udostępnionej mapki wynika, że dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Z kolei dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem. Jedynym rejonem w alertach RCB wolnym od ostrzeżeń jest Pomorze.

