Ponad 2 tys. interwencji w związku z pogodą. 10 tys. odbiorców pozbawionych prądu

W związku z pogodą straż pożarna musiała w poniedziałek interweniować 2 115 razy – informuje Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. mazowieckim – 651, potem w kujawsko-pomorskim – 294 i pomorskim – 260. Dostaw prądu pozbawionych jest 10 tys. odbiorców. Najwięcej ponownie na Mazowszu – 7 tys. i na Podkarpaciu 1 290.

Strażacy musieli również ewakuować 700 osób z sześciu obozów harcerskich. Mazowiecka straż pożarna utrzymuje stały kontakt z 17 obozami pod namiotami na terenach leśnych. Znajduje się tam około 900 osób. Strażacy przekazują komunikaty o potencjalnych zagrożeniach atmosferycznych.

Gdzie jest burza? Radar online i mapa burzowa

Gdzie jest burza? Obecnie burze występują w woj. mazowieckim i na krańcach zach. lubelskiego, ale kolejne komórki już powstają w woj. warmińsko-mazurskim. We wtorek burze są najbardziej możliwe we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty przed burzami z gradem dla woj. podlaskiego i kilku powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Burzom mają towarzyszyć opadu deszczu. Może spaść od 30 do 50 mm wody, miejscami nawet 60 mm. Ostrzeżenia obowiązują do środy do godz. 8., ale mogą zostać wydłużone. Może też zostać podniesiony ich poziom. Wiatr może lokalnie osiągnąć w porywach do 90 km/h.

Pogoda. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem obowiązują w pozostałych rejonach Warmii i Mazur oraz w całym Mazowszu i na Lubelszczyźnie. IMGW wydało również alarm przed upałami. Alerty obowiązują dla 15 województw, za wyjątkiem Pomorza i części powiatów na Dolnym Śląsku. Temperatura może wynieść nawet 30-34 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do czwartku do godz. 20.

