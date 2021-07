Upał i burze. Podmuchy wiatru mogą osiągać prędkość 100 km/h

W środę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy, zmierzającymi od południowego zachodu w głąb kraju. W ciągu dnia rozwiną się burze z gradem i opadami do 40 l/mkw. Miejscami zjawiska mogą być gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 33 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie. W burzach wiatr może być silny, w porywach osiągając prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe przez kilka kolejnych dni

Niebezpiecznie zapowiada się noc ze środy na czwartek. W pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury, wystąpią burze i ulewy z opadami rzędu 30-50 l/mkw. Niewykluczone, że będą miejsca, gdzie deszczu spadnie jeszcze więcej.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. Miejscami wystąpią burze z gradem i opadami deszczu do 30-50 l/mkw., szczególnie intensywne będą na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Dolnym Śląsku, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podlasiu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz w porywach rozpędzi się do 90 km/h.

W piątek należy się spodziewać umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu do 15 l/mkw. Może zagrzmieć, a burzom towarzyszyć będą opady do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Śląsku, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podlasiu. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu, wiatr będzie skręcać od zachodu na północ. Podczas burz jego porywy rozpędzą się do 90 km/h.

