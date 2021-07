Deszczowy i upalny czwartek. Burze z gradem i porywy wiatru nawet do 100 km/h

W czwartek 15 lipca ponownie czekają nas opady deszczu oraz burze z gradem. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-100 kilometrów na godzinę, możliwy jest również grad. Temperatura wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 34℃ na Podkarpaciu. Poza burzami wiatr będzie słaby, powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na piątek 16 lipca

Przelotne opady deszczu i burze nie ustąpią także w piątek 16 lipca. Kiedy zagrzmi, spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 26℃ na Ziemi Lubuskiej do 33℃ na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę 17 lipca

Sobota 17 lipca również zapowiada się z deszczem i burzami, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw, a porywy wiatru wyniosą do 80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 25℃ na Dolnym Śląsku do 31℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

