Przy polskiej granicy zaobserwowano trąbę powietrzną. Alerty od RCB i IMGW

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa śle alerty, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia niemal dla całego kraju. Są to ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Oznaczają one bardzo poważne zagrożenie i wystąpienie silnych wyładowań atmosferycznych. Meteorolodzy spodziewają się gwałtownych burz, intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru ze skłonnością do tworzenia się trąb powietrznych, a także gradu.

Trąba powietrzna przy polskiej granicy

Jak wynika z najnowszych komunikatów IMGW, przy polskiej granicy w Terespolu zaobserwowano już trąbę powietrzną. Najsilniejsze komórki burzowe spodziewane są właśnie w tym rejonie. Ulewy mogą tam spowodować przyrost opadów wynoszący 60-70 mm/h. Niebezpiecznie również na Mazowszu. Jak podaje IMGW – i w tym regionie możliwe jest wystąpienie trąby powietrznej, gdyż w okolicy pojawiają się superkomórki burzowe.

twittertwitter

IMGW ostrzega ponadto, że silne opady deszczu wystąpią również na Śląsku i w Małopolsce. Prognozowane są nawalne opady deszczu, do 80 mm/h. Wydano alerty hydrologiczne najwyższego stopnia. Na Dolnym Śląsku zanotowano już wzrosty stanu wody. „Punktowo z przekroczeniem stanów alarmowych na Kamienicy, Nysie Kłodzkiej oraz na Miedziance” – podają meteorolodzy.

twitterCzytaj też:

Ponad 130 ofiar śmiertelnych powodzi w Niemczech. Morawiecki oferuje pomoc Merkel