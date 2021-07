Burze, grad i silny wiatr. IMGW wydało alerty drugiego i trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę 18 lipca ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, dla województw:

podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowych powiatów województw śląskiego i lubelskiego. W tych regionach kraju prognozowane są burze. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 l/mkw., a lokalnie w przypadku kumulacji opadów nawet do 100 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

IMGW. Alerty drugiego stopnia - gdzie obowiązują?

Ponadto alertami drugiego stopnia objęto województwo świętokrzyskie i północne powiaty woj. śląskiego i lubelskiego. Według IMGW w tych częściach Polski mogą wystąpić burze z opadami do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 km/h.

Alerty pierwszego stopnia - gdzie obowiązują?

IMGW podjął także decyzję o wydaniu ostrzeżeń pierwszego stopnia dla powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, koneckiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i łosickiego.

IMGW - ostrzeżenia hydrologiczne

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o alertach hydrologicznych trzeciego stopnia dla zlewni Skorej na Dolnym Śląsku i dla Białej Głuchołaskiej w województwie opolskim. Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęto zlewnię Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejsze bezpośrednie dopływów Wisły w województwie małopolskim.

