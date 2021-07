Pogoda w końcu odpuszcza. Wtorek bez gwałtownych wyładowań

We wtorek 20 lipca, pogoda nieco odpuści po wielu dniach gwałtownych wyładowań atmosferycznych i upałów. Tego dnia czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. W Małopolsce i na Podhalu możliwe przelotne burze. W całym kraju lokalnie mogą wystąpić także przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 st. na Ziemi Lubuskiej do 24 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w Warszawie w południe 1002 hPa.

Trudne warunki atmosferyczne spowodowały liczne podtopienia

Choć kolejne dni również czekają nas raczej bardziej deszczowe, będzie to jednak spore wytchnienie i odpoczynek od zjawisk, które przetaczały się przez kraj w ostatnich tygodniach. Bardzo wysokie temperatury i gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru i intensywnymi opadami dawały się we znaki niemal we wszystkich rejonach naszego kraju.

Przypomnijmy, że w miniony weekend tuż przy polskiej granicy (niedaleko Terespola) zaobserwowano trąbę powietrzną, a gwałtowne burze w Małopolsce doprowadziły do wielu podtopień i przekroczenia stanów alarmowych lokalnych rzek. Jak informowaliśmy, poważne utrudnienia wystąpiły choćby w Głogoczowie, czy na popularnej na południu zakopiance.

