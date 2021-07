Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Wrócą upały i burze

Na piątek 23 lipca synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie jednak przejściowo duże z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 24℃ w centrum kraju, do 26℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend 24-25 lipca

Sobota zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych, z których przelotnie popada. Deszczu jednak nie będzie więcej niż do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 24℃ na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 26℃ w centrum kraju, do 29℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W drugi dzień weekendu czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 15 l/mkw. oraz burzami z gradem. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 40 l/mkw. Jedynie mieszkańcy północno-wschodniej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna sięgnie od 26℃ na Podlasiu, przez 29℃ w centrum kraju, do 31℃ na Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz będzie silny, w porywach rozpędzając się do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda w poniedziałek 26 lipca

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego kłębiastego zachmurzenia, które będzie wzrastać do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu do 15 l/mkw. oraz burze z gradem i opadami do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 29℃ na Podlasiu, przez 30℃ w centrum kraju, do 32℃ na Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Kiedy zagrzmi, okaże się silny, z porywami do 80-100 km/godz.