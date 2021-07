Uwaga na burze z gradem! IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w związku z prognozowanymi burzami z gradem. Łagodniejsze alerty obejmują województwa: opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, a także części małopolskiego i świętokrzyskiego.

Gwałtowne zjawiska pogodowe. Prognoza IMGW

„Dzisiejszym burzom towarzyszą miejscami bardzo intensywne, a nawet nawalne opady deszczu. Jak dotąd najwyższą sumę opadu zanotowano w Jarczewie w woj. lubelskim: 51,1 mm, z czego prawie całość spadła w ciągu jednej godziny” – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed burzami z gradem w większości województw obowiązują do północy, a miejscami ryzyko ich występowania przedłuży się do godzin porannych. Wiatr w trakcie burz może osiągać prędkość do 80 km/h.

IMGW relacjonuje sytuację pogodową w kraju w mediach społecznościowych. „Obecnie nad Polską mamy dwie strefy aktywnych burz. Jedna, wielokomórkowa struktura z silnymi opadami deszczu znajduje się na wschodzie kraju. Druga strefa nasunęła się nad południowo-zachodnią Polskę. Burze znajdują się nad Dolnym Śląskiem, Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim” – poinformowano chwilę przed godz. 20.

