W sobotę pogodnie tylko na zachodzie. W pozostałej części kraju należy spodziewać się burz

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz o sumie od pięciu litrów wody na metr kwadratowy na Pomorzu do 40 l/mkw. na południu i wschodzie, gdzie również możliwe są burze z gradem i opadami lokalnie do 60 l/mkw. Tylko na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce na ogół nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 26℃ w centrum kraju, do 29℃ na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Na niedzielę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. oraz burzami na południu i wschodzie kraju, podczas których spadnie do 30 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Śląsku, przez 24℃ w centrum kraju, do 28℃ na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągnie prędkość do 90 km/h.

Poniedziałek przyniesie umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw., w centrum i na południu kraju możliwe są burze z opadami do 30 l/mkw. Tylko na Pomorzu nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20℃ na zachodzie, przez 22℃ w centrum kraju, do 24℃ na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W burzach silny, osiągnie prędkość do 80 km/h.